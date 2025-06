Tremendo e soddisfatto | La fortuna mi ha aiutato La gioia degli organizzatori | Grande partecipazione

Un trionfo straordinario quello di Francesco Caria, noto come "Tremendo", che ha conquistato il Palio aureo di San Giorgio, portando Borgo San Giacomo alla vittoria nel 2025. Con sei successi all'attivo, Tremendo non è solo un campione, ma un simbolo di perseveranza e passione per le tradizioni locali. Questo evento non celebra solo la competizione, ma l'unità e l'amore per il proprio borgo, in un trend di riscoperta delle radici culturali italiane

Tremendo su Dididomodossola. È lui che si è aggiudicato il Palio aureo di San Giorgio e che, di fatto, ha decretato la vittoria di Borgo San Giacomo del Palio 2025. Per Francesco Caria, detto Tremendo, è il sesto Palio di San Giorgio e il quarto consecutivo, tre dei quali (nel 2022, nel 2023 e quest'anno nel 2025) per San Giacomo, che lo scorso anno ha lasciato scettro e fantino a San Giovanni. "Sono contento: la fortuna anche oggi mi ha aiutato", ha detto Caria, intercettato da un paio di giornalisti nei corridoi del Municipio, durante la cerimonia di esposizione dei vessilli, che si è conclusa a notte fonda.

