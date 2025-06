Trekking con i bimbi Alla scoperta della città

...i piccoli esploratori! Questo trekking urbano non è solo un'avventura, ma un'opportunità unica per avvicinare i bambini alla bellezza del patrimonio culturale. In un'epoca in cui l'educazione all'aperto sta conquistando sempre più consensi, queste esperienze stimolano la curiosità e il senso di appartenenza. Scoprire insieme la città attraverso giochi e sorprese: un modo fantastico per crescere e imparare!

Un trekking urbano alla scoperta delle meraviglie della città, questa l’iniziativa della scuola dell’infanzia Quercegrossa I.C. Monteriggioni, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Piccolomini. Una giornata dedicata alla scoperta dei luoghi magici della città, tramite domande, indovinelli, e metodi divertenti per imparare. Protagonisti i bambini dell’asilo Saffi e i ragazzi della 4D del Liceo Delle Scienze Umane del Piccolomini, che si sono trovati nel Prato di Sant’Agostino per partire poi alla volta del Duomo, di Piazza del Campo e di tutti i luoghi simbolo della città. Un’esperienza non solo educativa, ma anche molto importante per ribadire l’importanza di tramandare conoscenze della cultura cittadina senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trekking con i bimbi. Alla scoperta della città

