Tregua se Kiev si ritira le dure condizioni di Mosca | Zelensky | Ora scattino le sanzioni | Trump pronto per vertice a tre

In un momento cruciale per geopolitica, la richiesta di Mosca a Kiev segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra Russia e Ucraina. Mentre Zelensky chiede sanzioni immediate, il premier britannico Starmer lancia un allerta: nuovi sottomarini nucleari potrebbero essere la risposta. Un vertice a tre con Trump potrebbe riaccendere i riflettori su una crisi che ci riguarda tutti. La storia è in movimento: sei pronto a seguirne gli sviluppi?

Il premier britannico Starmer: "Rivedere le difese con nuovi sottomarini nucleari. Pronti a ipotetico scenario bellico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Tregua se Kiev si ritira", le dure condizioni di Mosca | Zelensky: "Ora scattino le sanzioni" | Trump pronto per vertice a tre

Leggi anche Ucraina, oggi i colloqui a Istanbul. Tregua, regioni contese, riarmo di Kiev: i punti sul tavolo. Ma Putin alla fine diserta (e Trump fa lo stesso) - Oggi a Istanbul, i colloqui sull'Ucraina si concentrano sulla tregua e sul riarmo di Kiev, con diversi punti cruciali sul tavolo.

