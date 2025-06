Trecate riapre la piscina estiva | orari e tariffe

L’estate a Trecate è pronta a tuffarsi nel divertimento! La piscina comunale riapre l’8 giugno, un’opportunità imperdibile per rinfrescarsi e socializzare nel cuore della stagione estiva. Con tariffe accessibili, rimane un punto di riferimento per famiglie e giovani in cerca di relax. Scopri come questa riapertura si inserisce nel trend di riscoperta degli spazi all’aperto, dove il benessere e la convivialità tornano protagonisti. Non perdere l’occasione di vivere momenti

Aprirà il prossimo 8 giugno l'impianto estivo della piscina comunale di piazzale Antonini a Trecate, e fino al 31 agosto. Le tariffe sono invariate: 8,50 euro per il biglietto intero feriale (da lunedì a venerdì), 10 euro per l'intero festivo (sabato e domenica), 5 euro per il ridotto (dai 3 ai.

