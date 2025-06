Tre studentesse dividono il palco con i detenuti

Un momento straordinario ha illuminato il palco: tre studentesse hanno condiviso l'emozione con detenuti in un'inedita esibizione. Gli applausi del pubblico, visibilmente commosso, hanno testimoniano l'importanza di dare voce a chi spesso è dimenticato. In un'epoca in cui la reclusione può far perdere la dignità , questo spettacolo ha riacceso la speranza, dimostrando che l'arte può abbattere barriere e promuovere la reintegrazione sociale. Un vero atto

Occhi lucidi, tra il pubblico, quando si è chiuso il sipario, per quelle parole di ringraziamento pronunciate dai detenuti. Parole di riconoscenza, per quella dignitĂ di persone che dietro le sbarre vale oro. Applausi e strette di mano, per uno spettacolo riuscitissimo, che ha divertito e stupito, per la bravura degli attori. Attori e attrici, meglio dire, perchĂ© al fianco dei ristretti c’erano anche tre studentesse dell’Istituto Donati, classe quarta dell’indirizzo tecnico. "Una preziosa osmosi tra scuola e carcere – ha sottolineato la prof. Alessandra Di Giuseppe, dirigente scolastica del Donati – frutto di un percorso di educazione alla legalitĂ realizzato grazie alla passione e all’impegno delle persone coinvolte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre studentesse dividono il palco con i detenuti

Su questo argomento da altre fonti

Tre studentesse dividono il palco con i detenuti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tre studentesse dividono il palco con i detenuti

msn.com scrive: Occhi lucidi, tra il pubblico, quando si è chiuso il sipario, per quelle parole di ringraziamento pronunciate dai detenuti.

Rime e note alla San Francesco. Al SayFest giovani talenti sul palco

Secondo ilrestodelcarlino.it: Il "SayFest Fano" torna con 43 giovani talenti in gara, divisi in tre categorie di performance. Organizzato da tre studentesse fanesi ... e un unico spettacolare palco. Torna da domani a domenica ...

Strage di piazza Fontana. La studentessa sul palco: “Più giovani in politica”

Scrive ilgiorno.it: Martina Davalli: “La mia tesi interpreta tre ... studentessa in Scienze politiche all’Università Statale, nella sede via Conservatorio, domani martedì 12 dicembre pomeriggio, salirà sul ...