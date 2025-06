Travaglio replica durissima a Fedez | Inutile il libro su Berlusconi? Se non si sa leggere sì

Il battibecco tra Marco Travaglio e Fedez infiamma il dibattito pubblico, mettendo in luce le tensioni tra cultura pop e informazione critica. La provocatoria risposta del giornalista sul libro dedicato a Berlusconi solleva una questione fondamentale: quanto è importante saper interpretare la storia? In un’epoca di fake news e superficialità, il saper leggere è più che mai un'arma potente. Riuscirà il dialogo tra queste due anime così diverse a produrre un confronto costruttivo?

Il confronto tra Fedez e Marco Travaglio si riaccende con nuovi toni, più aspri che mai. A dare fuoco alle polveri è stato il cantante, ospite del congresso dei giovani di Forza Italia, durante il quale ha rivolto parole dure al direttore del Fatto Quotidiano. Il bersaglio è stato il recente libro scritto da Travaglio sulla figura di Silvio Berlusconi, pubblicato post mortem. «Quando vedo Travaglio fare un libro su Berlusconi postumo, mi sembra totalmente inutile se non utile alle sue tasche», ha dichiarato Fedez, aggiungendo: «Lo trovo veramente spiacevole». La risposta di Travaglio non si è fatta attendere.