Trattative Usa- Ue in bilico dopo l’annuncio del raddoppio dei dazi sull’acciaio Mercoledì nuovo incontro

Tensione alle stelle tra USA e UE! Dopo l'annuncio del raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, con un salto dal 25 al 50%, le trattative si trovano in una fase critica. Mercoledì è previsto un nuovo incontro che potrebbe segnare un punto di svolta. Questo scenario non solo influisce sulle relazioni commerciali, ma amplifica anche l'incertezza economica a livello globale. Riusciranno le parti a trovare un accordo? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mercato.

Alta tensione tra Washington e Bruxelles dopo che Donald Trump ha annunciato nuovi e più pesanti dazi su acciaio ed alluminio, portandoli dal 25 al 50 %. “Dal punto di vista dell’Ue, ci rammarichiamo profondamente dell’annunciato aumento dei dazi sull’acciaio. Riteniamo che questa decisione aggiunga ulteriore incertezza all’economia globale e aumenti i costi per consumatori e imprese, su entrambe le sponde dell’Atlantico. E compromette i nostri sforzi per raggiungere una soluzione negoziata con gli Usa”, ha affermato stamane il portavoce della Commissione Ue Olof Gill. Il portavoce ha poi aggiunto che attualmente negoziatori tecnici Ue “sono viaggio verso Washington e il Commissario per il Commercio Sefcovic incontrerà la sua controparte statunitense Jamieson Greer a Parigi mercoledì “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trattative Usa- Ue in bilico dopo l’annuncio del raddoppio dei dazi sull’acciaio. Mercoledì nuovo incontro

Leggi anche Perugia Calcio: strategie di mercato tra prestiti e trattative in bilico - A Perugia, il mercato si muove tra strategie di prestiti e trattative in bilico. A Pian di Massiano, il diesse Mauro Meluso lavora agli accordi iniziali, mentre l'incertezza derivante dai play-off per la promozione in B rallenta le trattative per la prossima stagione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump rinvia i dazi al 50% all’Ue al 9 luglio, l’euro vola a 1,14 dollari | IL VIDEO; Oro in bilico, vendere ora? Ecco cosa potrebbe succedere davvero ai prezzi; Trump rinvia i dazi all’Ue: Von der Leyen mi ha chiesto più tempo, trattative fino al 9 luglio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trattative Usa- Ue in bilico dopo l’annuncio del raddoppio dei dazi sull’acciaio. Mercoledì nuovo incontro

Scrive ilfattoquotidiano.it: E compromette i nostri sforzi per raggiungere una soluzione negoziata con gli Usa”, ha affermato stamane il portavoce della Commissione Ue Olof Gill ... La profonda incertezza sulle trattative si fa ...

Ue in bilico tra Usa e Cina, von der Leyen: "L'Occidente come lo conoscevamo non esiste più"

Segnala it.euronews.com: Ue in bilico tra Usa e Cina, von der Leyen: "L'Occidente come lo conoscevamo non esiste più" Ursula von der Leyen ha rilasciato un'ampia intervista alla Zeit. - Diritti d'autore European Union, 2025.

Dazi con gli Usa, pressing dei leader Ue Sefcovic: “Colloqui costruttivi”

Lo riporta repubblica.it: Bruxelles – Buoni colloqui, la Commissione resta pienamente impegnata in sforzi costruttivi e mirati a compire un passo per un accordo. Continuiamo a rimanere in costante contatto». Il commissario Ue ...