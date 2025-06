Trattativa Milan-Manchester City per Reijnders | seconda offerta in arrivo

Giorni cruciali per il Milan, che sta intensificando le manovre per Tijjani Reijnders. La seconda offerta del Manchester City è in arrivo, mentre la finestra di mercato dedicata al Mondiale per club si fa incalzante. Questo è il momento perfetto per il rossonero di puntare su un talento emergente, un investimento che potrebbe riscrivere il futuro della squadra. Riuscirà il Milan a resistere alle tentazioni inglesi? Restate sintonizzati!

Giorni chiave per la trattativa tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders. Da ieri, infatti, si è aperta la finestra di mercato riservata alle società, come quella inglese, che disputeranno il Mondiale per club. Durerà fino al 10 giugno. Una prima offerta è già pervenuta in via Aldo Rossi, attorno ai 60 milioni di euro: rifiutata, ma le negoziazioni continuano. Reijnders è stato prelevato dal Milan nell'estate 2023 dall'Az Alkmaar per circa 20 milioni. A marzo i rossoneri avevano prolungato il contratto del 26enne fino al 2030, con ingaggio passato da 1,7 a 3,5 milioni più bonus, senza clausola rescissoria.

