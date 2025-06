Trasporti più bus per la stazione Monte San Biagio – Terracina e per il mare

Ottime notizie per chi ama scoprire la bellezza della costa laziale! A partire dal 2 giugno, nuovi collegamenti bus renderanno ancora più accessibili la stazione Monte San Biagio e le splendide spiagge di Terracina. Questo servizio potenziato non solo facilita gli spostamenti, ma si inserisce in un trend crescente di sostenibilità nel trasporto pubblico. Il mare è a portata di mano: preparati a vivere un'estate indimenticabile!

Nuovi collegamenti diretti del trasporto pubblico locale con la stazione Monte San Biagio – Terracina mare. Questa la novità annunciata dal Comune a partire da lunedì 2 giugno; i collegamenti vanno ad aggiungersi a quelli già garantiti con il servizio Cotral. Dopo che la Regione Lazio ha accolto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Trasporti, più bus per la stazione Monte San Biagio – Terracina e per il mare

