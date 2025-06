Trappola al bancomat La polizia locale sequestra un altro sportello manomesso

Un bancomat truccato, un inganno che si nasconde dietro il semplice gesto di prelevare denaro. La polizia locale ha messo a segno un importante intervento in via Coletti, svelando una trappola che ha colpito i cittadini ignari. Questo incidente evidenzia una crescente preoccupazione per la sicurezza delle transazioni digitali, in un mondo sempre più incline all'uso del contante. Attenzione, dunque: il prossimo prelievo potrebbe riservare sorprese sgradite!

I clienti fanno bancomat, eppure, il denaro contante non esce. Quello che poteva sembrare un semplice malfunzionamento si è presto rivelato essere una vera e propria manomissione di uno sportello bancomat delle Poste in via Coletti. Lì dove una signora venerdì ha segnalato il ’problema’ alle forze dell’ordine. Ed è stata la polizia locale ad accertare che il bancomat era stato manomesso con la tecnica del ’ cash trapping ’ ossia una alterazione del macchinario che porta non far erogare ai malcapitati il denaro, per consentire a terzi di prelevarlo materialmente in un secondo momento. Per un fatto analogo nei giorni scorsi è stato arrestato dalle Volanti un 26enne accusato di aver truffato con la stessa tecnica i clienti del Monte dei Paschi di Siena in piazza Cavour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trappola al bancomat. La polizia locale sequestra un altro sportello manomesso

