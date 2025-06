Transformers | il film che nemmeno michael bay approva

Il mondo dei blockbuster sta cambiando, e le parole di Michael Bay su "Transformers: Revenge of the Fallen" sono un campanello d'allarme per l'industria. Definirlo “una schifezza” non è solo un auto-critica, ma un riflesso della crescente esigenza di contenuti di qualità. In un’epoca in cui il pubblico è sempre più selettivo, la vera sfida è trasformare i fallimenti in opportunità. Scopri cosa significa questo per il futuro delle saghe cinematografiche!

Il regista Michael Bay ha riconosciuto pubblicamente che il film "Transformers: Revenge of the Fallen" rappresenta uno dei suoi lavori meno riusciti, arrivando a definirlo addirittura " una schifezza ". Questa ammissione si inserisce nel contesto di una produzione fortemente influenzata dal sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America (WGA) del 2007-2008, durato complessivamente 14 settimane. Lo sciopero mirava ad ottenere un aumento delle royalties sui DVD e una miglior compensazione per i nuovi media, impattando notevolmente sulla lavorazione di numerosi grandi progetti cinematografici.

