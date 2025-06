Trail Sacred Forests Rossano mette tutti d’accordo

Il Trail Sacred Forests di Rossano ha acceso la passione di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi un evento imperdibile nel panorama delle corse trail. Questo decennale non è solo una gara, ma una celebrazione della comunità e della bellezza naturale. In un’epoca in cui la sostenibilità e il benessere psico-fisico sono al centro dell’attenzione, il trail rappresenta un connubio perfetto tra sport e natura. Chi sarà il nuovo campione? Scoprilo!

Arezzo, 2 giugno 2025 – Grande edizione, quella del decennale del Trail Sacred Forests con tantissimi appassionati provenienti da tutta Italia e non solo in gara a Badia Prataglia per quella che è una classica assoluta del calendario non solo nazionale. C’era grande attesa per chi sarebbe stato il vincitore della prova principale, su 50 km per 3.000 metri di dislivello e la lotta per il successo è stata intensa fino alla fine. Viene dalla Lombardia il vincitore del 2025. E’ Edoardo Rossano, tesserato per il Runaway Milano, che ha chiuso la prova in 5h14’15” con 19’10” su Patrizio Bartolini (Trail Running Project) e 24’48” su Marco Mazzarelli (Subbiano Marathon). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trail Sacred Forests, Rossano mette tutti d’accordo

