Tragico incidente a San Giovanni furgone Areti travolge e uccide un pedone

Tragedia a San Giovanni: un furgone Areti ha travolto e ucciso un pedone, portando paura nelle strade di Roma. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale, dove l’aumento del traffico e la scarsa attenzione degli automobilisti mettono a rischio i pedoni. La domanda sorge spontanea: quanto dobbiamo aspettare per una vera cultura della sicurezza? Un fatto così drammatico non può passare inosservato.

Paura a Roma dove un furgone dell'Areti ha investito un pedone. Per l'uomo non c'è stato niente da fare: a poco è servito il tentativo del 118 di rianimarlo, è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segnala fanpage.it: Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma, in via Cilicia, dove la scorsa notte un pedone che stava attraversando la strada è stato travolto e ucciso da un furgone Areti che stava percorrendo la ...

roma.corriere.it scrive: Tragedia della strada l’altra notte in via Cilicia, a San Giovanni. Un pedone è stato travolto e ucciso da un furgone Areti mentre stava attraversando la strada all’ incrocio con piazza Galeria. Sul ...

