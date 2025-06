Tragica caduta con la moto | è morto Jan Wrona

Un tragico incidente ha stravolto la tranquillità della zona: Jan Wrona, 77enne appassionato di motociclismo, ha perso la vita in una caduta sul monte Bondone. Questo triste evento mette in luce un fenomeno crescente: l'invecchiamento dei motociclisti. Sempre più over 60 riscoprono le due ruote, spinti dalla voglia di libertà. La sicurezza deve essere prioritaria per godere di questa passione senza rischi. Un monito che invita a riflettere su come affrontare questa nuova tendenza

È il 77enne Jan Wrona la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 1° giugno, intorno alle 16 alle pendici del monte Bondone, nel territorio di Vallelaghi. L’uomo ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi tra le piante nel dirupo a lato della carreggiata della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Tragica caduta con la moto: è morto Jan Wrona

