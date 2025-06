Tragedia sul fiume Taro | muore annegato un 34enne dopo aver soccorso dei bambini

Una domenica di sole si è tragicamente trasformata in un incubo sul fiume Taro. Un 34enne di Parma ha sacrificato la propria vita per salvare dei bambini in difficoltà, dimostrando un coraggio straordinario. Questo gesto eroico ci ricorda quanto sia fondamentale il senso di comunità e l'attenzione verso i più vulnerabili. In un’epoca in cui il egoismo sembra prevalere, storie come questa accendono una luce di speranza e umanità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto eroico che si è trasformato in dramma. Un tranquillo pranzo domenicale si è concluso in tragedia per un uomo di 34 anni, residente a Parma, che ha perso la vita nel tentativo di salvare alcuni bambini in difficoltà nelle acque del fiume Taro. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 1 giugno, nei pressi di Pontetaro, frazione del comune di Fontevivo (Parma). Si tuffa per salvare dei ragazzini, ma non riemerge. La vittima, un cittadino moldavo, si trovava sul fiume per una giornata all’aperto insieme a parenti e amici, partecipando a una tavolata vicino al ponte dell’A1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sul fiume Taro: muore annegato un 34enne dopo aver soccorso dei bambini

Leggi anche Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia nel Parmense, si tuffa nel Taro e non riemerge: annegato un uomo; Si tuffa nel fiume Taro e muore: voleva salvare dei bambini in difficoltà, vittima un moldavo 34enne di Parma; Si tuffa nel fiume Taro per salvare dei bambini, morto 34enne: «Non è più riemerso»; Pontetaro: si tuffa nel fiume per aiutare alcuni bambini e muore annegato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si tuffa nel fiume Taro e muore: voleva salvare dei bambini in difficoltà, vittima un moldavo 34enne di Parma

Da msn.com: Tragedia sotto il ponte dell'A1 sul fiume Taro a Pontetaro, nel comune di Fontevivo, nel Parmense. Un uomo ha cercato di aiutare dei ragazzini ...

Si tuffa per aiutare bimbi in difficoltà ma non riemerge, 34enne morto annegato nel fiume Taro a Parma

fanpage.it scrive: La vittima partecipava a una tavolata con parenti e amici sul fiume Taro, a Pontetaro, nel comune di Fontevivo ...

Tragedia nel Parmense, si tuffa nel Taro e non riemerge: annegato un uomo

Si legge su msn.com: Rinvenuto dai sommozzatori un corpo nel corso d’acqua sotto il ponte dell’A1 a Pontetaro, nel comune di Fontevivo. La vittima è un 34enne moldavo, che stava trascorrendo lì la domenica con gli amici ...