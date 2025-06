Tragedia sfiorata a Venezia | crolla leccio a Piazzale Roma dodici feriti tra cui tre bambine

Una domenica di sole a Venezia si è trasformata in un incubo: un leccio secolare è crollato su un gruppo di turisti, ferendo dodici persone, tra cui tre bambine. Questo drammatico evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi pubblici in città, dove il turismo è una risorsa vitale. La bellezza di Venezia deve andare di pari passo con la tutela e la manutenzione del suo patrimonio naturale. È tempo di riflettere e agire!

Una domenica di sole e festa si è trasformata in incubo per dodici persone di varie nazionalità che si trovavano a Piazzale Roma, il principale terminal automobilistico di Venezia. Poco prima delle 15, un imponente leccio di almeno cinquant’anni si è improvvisamente piegato su se stesso, spezzandosi alla base del tronco e abbattendosi su un gruppo di turisti che si stavano incamminando verso il ponte per entrare in città. Le vittime e i soccorsi. Sotto il possente albero, risultato cavo all’interno, sono rimaste intrappolate dodici persone di età compresa tra i 2 e i 70 anni: undici donne, di cui tre minori, e un uomo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it