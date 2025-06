Tragedia nel Salernitano | bambino di 11 anni trovato morto sotto la doccia

Una tragedia sconvolgente ha colpito Montecorvino Pugliano, dove un bambino di 11 anni è stato trovato senza vita nella doccia di casa. Questo dramma riporta alla mente l'importanza della salute e della sicurezza domestica, temi che dovrebbero sempre essere al centro dell'attenzione. Le famiglie devono essere più consapevoli dei rischi quotidiani. Un momento di riflessione per tutte le comunità, unite nel dolore e nella prevenzione.

Una tragedia immane ha colpito la tranquilla comunità di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, nella serata di domenica 1 giugno. Un bambino di appena 11 anni è stato ritrovato privo di vita dai suoi familiari nel bagno di casa, sotto la doccia, in circostanze che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme e mobilitato i soccorsi. La scoperta e l'intervento dei soccorsi. La tragica scoperta è avvenuta nella tarda serata di domenica 1 giugno 2025. I familiari hanno immediatamente allertato il 118 e sul posto sono intervenuti ambulanze e carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la tragica scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri.

