Tragedia nel fiume papà annega per salvare il figlio

Una giornata di festa si trasforma in tragedia sul fiume, dove un padre ha perso la vita tentando di salvare il proprio figlio. La prima domenica di giugno, che prometteva momenti di gioia e condivisione per tante famiglie, ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile. Questo dramma ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza in ambienti naturali: mai sottovalutare i rischi, anche nei momenti di spensieratezza.

La prima domenica di giugno aveva portato tante famiglie all'aperto. Molti avevano scelto le rive del fiume per un picnic. Sotto il ponte dell'autostrada A1, a Pontetaro, in provincia di Parma, un gruppo di amici moldavi si era riunito per passare qualche ora insieme. Tavolate, giochi, chiacchiere. Il clima era sereno. Il fiume Taro scorre forte sotto il ponte. La zona attira famiglie e bambini. Ma il corso d'acqua nasconde insidie. Correnti improvvise, fondali irregolari. Chi conosce il posto sa che serve attenzione.

