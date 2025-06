Tragedia in famiglia a Milano padre e figlio accoltellano il nuovo compagno della madre | è gravissimo

Una serata che doveva essere tranquilla si è trasformata in un dramma familiare a Corsico, alle porte di Milano. Un padre e il suo giovane figlio hanno accoltellato il compagno della madre, portando la violenza domestica a un livello straziante. Questo tragico evento mette in luce un fenomeno preoccupante: la crescente tensione nelle dinamiche familiari moderne, spesso influenzate da relazioni complesse e conflitti irrisolti. La vittima ora lotta per sopravvivere.

Milano – Domenica sera a Corsico, alle porte di Milano, una lite familiare si è trasformata in tentato omicidio. Poco dopo le 22, in via Eugenio Curiel, un u omo di 35 anni di origine ecuadoregna è stato accoltellato da un peruviano di 39 anni e dal figlio diciannovenne dell’uomo. La vittima ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ ospedale di Rozzano. La storia è quella di una famiglia divisa. Il trentanovenne peruviano e la quarantatreenne connazionale si erano separati dopo aver avuto un figlio, nato a Milano diciannove anni fa. Lei aveva iniziato una nuova relazione con l’ecuadoregno, scatenando tensioni che covavano da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in famiglia a Milano, padre e figlio accoltellano il nuovo compagno della madre: è gravissimo

