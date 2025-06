Tragedia di Porticello cambia la squadra di sub impegnata nel recupero del Bayesian

La tragedia di Porticello segna una svolta nelle operazioni di recupero del veliero Bayesian. I sub olandesi, legati al tecnico scomparso, si sono ritirati, dando spazio a nuovi sommozzatori, tra cui esperti sardi. Questo cambiamento mette in luce l'importanza della specializzazione nei salvataggi marittimi, un tema che risuona sempre più nella nostra società , dove il rispetto per il mare e la vita umana sono al centro delle discussioni. Come si gestisce un'operazione così delicata?

I sub olandesi, colleghi del tecnico morto in mare, hanno lasciato la zona del naufragio del Bayesian, a Porticello, dove sono in corso le operazioni di recupero del veliero naufragato lo scorso 19 agosto. Al loro posto sono arrivati sommozzatori da altre società , tra cui una sarda specializzata in recuperi. La rotazione potrebbe dipendere dall'iscrizione nel registro degli indagati, da parte della.

Leggi anche Bayesian, la lettera al GdI: “Porticello descritto come triangolo delle Bermuda, yacht affondato una tragedia, stop a denigrazione mediatica sul nostro paese” - Maria Rosa Restivo, scrittrice di romanzi siciliani, ha inviato una lettera al GdI per richiamare l'attenzione sulla tragedia del Bayesian, un yacht affondato a Porticello.

