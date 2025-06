Tragedia a Montecorvino Pugliano | bimbo di 11 anni trovato morto nella doccia

Una tragedia ha scosso Montecorvino Pugliano: un bimbo di appena 11 anni è stato trovato senza vita nella doccia di casa. Questo dramma familiare riporta l'attenzione su una questione cruciale: la sicurezza domestica. In un momento in cui l'attenzione verso la salute dei più giovani è più alta che mai, è fondamentale riflettere sulla prevenzione e sull’importanza di monitorare i pericoli in ambito domestico. Un dolore che non possiamo ignorare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma familiare nella serata del 1° giugno: il piccolo è deceduto in casa. Una terribile tragedia ha colpito Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno: un bambino di 11 anni è stato ritrovato privo di vita dai familiari nella doccia della propria abitazione. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 1° giugno 2025. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi, allertati immediatamente dopo la scoperta. Inutili i soccorsi: il personale sanitario ha potuto solo constatarne la morte. Subito dopo l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Montecorvino Pugliano: bimbo di 11 anni trovato morto nella doccia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia a San Giovanni a Piro: cade dalle moto e muore a 16 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bimbo di 11 anni trovato morto sotto la doccia: arrivano i carabinieri, disposta autopsia

Secondo fanpage.it: Tragedia a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Salma sequestrata, disposta autopsia. Si ipotizza malore. Indagano i carabinieri.

Bimba di 7 anni investita a Montecorvino Pugliano

Da ilmattino.it: Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 17 a Montecorvino Pugliano. Una bambina di 7 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. La piccola, nell’impatto ...

Montecorvino Pugliano, grave incidente: bimba di 6 anni investita, ricoverata al Ruggi

Come scrive salernonotizie.it: Pomeriggio di apprensione a Montecorvino Pugliano per un grave incidente verificatosi nei pressi dell’Ufficio Postale. Una bambina di 6 anni è stata investita da un’auto in transito per cause ...