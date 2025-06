Traffico Roma del 02-06-2025 ore 19 | 30

Il rientro in città dopo un lungo ponte si fa sentire: il traffico su Roma è davvero intenso! La combinazione di incidenti e rientri dal litorale laziale rende le strade affollate, specialmente sulla Roma-Civitavecchia. Questo scenario non è solo un problema locale, ma riflette un trend più ampio: la mobilità sta cambiando e le città devono adattarsi a questi flussi. La domanda sorge spontanea: come risponderanno le amministrazioni?

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera rientri in corso dopo questo lungo ponte traffico intenso Dunque sulle principali strade di accesso a Roma soprattutto perché arriva dal litorale laziale sulle 12 la Roma Civitavecchia abbiamo Cody da sempre Severa fino allo svincolo di Ladispoli complice anche un incidente stessa cosa sulla parallela via Aurelia Dove troviamo code per incidente traffico tra Aranova e Massimina auto in fila anche sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeria fino al raccordo sulla Colombo tra l'infernetto e via di Malafede sulla Pontina Castel Romano e il raccordo qui per traffico ma anche per un incidente chi arriva dall'Abruzzo invece trova code tra l'auto sole e la barriera di Roma Est anche qui la causa il traffico intenso è un incidente incidente che ritroviamo anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino è l'uscita per la via Appia code per incidente anche la Roma Napoli tra Colleferro e Valmontone direzione Roma per quanto riguarda il trasporto pubblico in città Vi ricordo che sono sospesi i lavori lungo la linea C della metropolitana pertanto treni sono in servizio senza limitazione serale dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2025 ore 19:30

Leggi anche Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni; Strade chiuse a Roma per le Prove della Parata 2 Giugno; Le strade chiuse a Roma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno; Ponte del 2 giugno, ecco le autostrade dove il traffico sarà più intenso. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni ...

Il governo cancella 13 milioni per la manutenzione stradale. Gualtieri: “Sicurezza a rischio”

Riporta roma.repubblica.it: Il taglio lascia solo 5,5 milioni alla Città Metropolitana per 2.000 chilometri di carreggiata. Dalla via del Mare alla Tuscolana, è allarme per ...

Trasporto aereo: attivita' eruttiva dell'Etna non sta impattando su scalo Catania

Segnala ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 giu - Da questa mattina una nube eruttiva sovrasta l'Etna ma non si registrano conseguenze per il traffico aereo dello scalo di Catania. Secondo l'Istituto naziona ...