Traffico Roma del 02-06-2025 ore 18 | 30

Il traffico di Roma si fa sentire, ma non è solo un problema della Capitale: il weekend e le gite fuori porta stanno diventando un trend sempre più diffuso. Oggi, 2 giugno 2025, la situazione è critica, specie sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina. Un interessante dato da considerare? La mobilità sostenibile potrebbe rappresentare una soluzione per alleggerire queste strade affollate. Siamo pronti a cambiare rotta?

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione traffico intenso in queste ore sulla principale rete viaria in direzione della capitale in particolare sulle strade che dal litorale conducono in città come su via o sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina anche sulla A12 Roma Civitavecchia Ci sono code tra Santa Severa Torrimpietra in direzione quindi di Roma rallentamenti e code sulle diramazioni rispettivamente sulla nord da Settebagni Raccordo Anulare e sulla sud da Torrenova a raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare coda in carreggiata esterna per un incidente tra la Cristoforo Colombo Laurentina Attenzione è chiusa la corsia di sorpasso occorre poi in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina anche in questo caso si tratta di incidente attese code sulla A24 Roma Teramo è uscita alla barriera di Roma Est Per quanto riguarda i trasporti e per oggi sospesi i lavori lungo la linea C della metropolitana pertanto I treni sono in servizio per l'intera giornata senza limitazione sera Le ricordiamo inoltre che per lavori di manutenzione straordinaria dei binari del tram via Flaminia la linea 2 sostituita per l'intero percorso da bus il termine dei lavori è previsto per il prossimo 21 giugno ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.