Traffico Roma del 02-06-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma sta tornando a crescere, un fenomeno che riflette le tendenze post-pandemiche di riavvicinamento alla vita urbana. Oggi, alle 16:30, le strade che collegano il litorale alla capitale sono congestionate, in particolare sulla Cristoforo Colombo e la Pontina. Interessante notare come il ripristino della mobilità incida sulle abitudini quotidiane: è il momento di ripensare al nostro modo di muoverci in città . Vuoi scoprire come?

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione traffico in aumento in queste ore sulla principale rete viaria in direzione della capitale in particolare sulle strade che dal litorale conducono in città come Fiorella e sulla Cristoforo Colombo oltre al traffico problemi per incidente su via Pontina ci sono incolonnamenti in direzione della Capitale tra Pomezia e Tor de' Cenci Per quanto riguarda i trasporti ancora per oggi sono i lavori lungo la linea C della metropolitana pertanto I treni sono in servizio per l'intera giornata senza limitazione sera Le ricordiamo inoltre che per lavori di manutenzione straordinaria dei binari del tram in via Flaminia la linea 2 sostituita per l'intero percorso da bus il termine dei lavori è previsto per il prossimo 21 giugno ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2025 ore 16:30

Leggi anche Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni; Strade chiuse a Roma per le Prove della Parata 2 Giugno; Le strade chiuse a Roma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno; Ponte del 2 giugno, ecco le autostrade dove il traffico sarà più intenso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni ...

Il governo cancella 13 milioni per la manutenzione stradale. Gualtieri: “Sicurezza a rischio”

Si legge su roma.repubblica.it: Il taglio lascia solo 5,5 milioni alla Città Metropolitana per 2.000 chilometri di carreggiata. Dalla via del Mare alla Tuscolana, è allarme per ...

Sicilia: crolla parte cratere Etna, alta nube eruttiva ma voli regolari a Catania

Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 giu - Da questa mattina una alta nube eruttiva sovrasta l'Etna ma non si registrano conseguenze per il traffico aereo dello scalo di Catania. Secondo l'Istituto na ...