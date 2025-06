Traffico Roma del 02-06-2025 ore 14 | 30

Oggi, Roma respira di nuovo! Dopo il corteo delle Forze Armate ai Fori Imperiali, il traffico sta tornando alla normalità. Un chiaro segnale di come la capitale si stia preparando a riprendere il suo ritmo frenetico, tra eventi culturali e celebrazioni storiche. Siamo in un momento di rinascita, dove la viabilità fluida è il primo passo per tornare a vivere la città al massimo. Rimanete aggiornati!

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale incidente su via Cristoforo Colombo nei pressi di via Giovanni genocchi possibili il terminata la parata ai Fori Imperiali sì e quindi concluso il corteo delle Forze Armate viabilità ripristinata su gran parte dell'area interessata dalle chiusure è aperta anche la stazione metro Colosseo in tema di trasporti ancora per oggi sospesi i lavori lungo la linea C della metropolitana pertanto I treni sono in servizio per l'intera giornata senza limitazione sera Le ricordiamo inoltre che per lavori di manutenzione straordinaria dei binari del tram in via Flaminia la linea 2 è sostituita per l'intero percorso da bus termine dei lavori previsto per il prossimo 21 giugno ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2025 ore 14:30

