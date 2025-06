Traffico Roma del 02-06-2025 ore 11 | 30

Roma, il traffico si fa sentire! Oggi, domenica 2 giugno 2025, i rallentamenti sulle strade verso il litorale sono da segnalare, specialmente sul Raccordo Anulare e la Pontina. Con l'estate alle porte, il weekend diventa il momento ideale per una fuga al mare. Ricorda: pianificare il viaggio è essenziale per evitare stress. Non lasciare che il traffico rovini la tua giornata di relax!

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati traffico domenica in queste ore sulla rete via la cittadina su Gran parte delle strade che conducono verso il litorale sul Raccordo Anulare abbiamo rallentato in carreggiata interna tra le uscite Tuscolana Ardeatina e poi tra Laurentina e il bivio per la Pontina proprio sulla Pontina ci sono a rallentamenti tra la Cristoforo Colombo il bivio di Pratica di Mare direzione quindi di Latina e rallentamenti a tratti anche sulla stessa Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Acilia Naturalmente in direzione del Lido di Ostia settantanovesimo anniversario della festa della Repubblica in corso La Tradizionale parata ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali dall'alba sono scattate le chiusure le interdizioni al sito che interessano quindi diverse strade della zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del Plebiscito via del Corso chiusure anche tra il Quirinale e piazza inizia altre interdizioni all'acciaio nell'area tra le Terme di Caracalla al Circo Massimo il Colosseo decine le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o deviazioni mentre su disposizione della Questura la stazione metro Colosseo è chiusa il servizio viaggiatori per cui treni vi transitano senza fermare maggiori informazioni su queste notizie sul sito roma.

