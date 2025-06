Traffico Roma del 02-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno Roma! Oggi, 2 Giugno, il traffico si presenta scorrevole, ma attenzione: l'estate è alle porte e con essa un aumento significativo dei veicoli verso il Litorale. Questo è il momento di riflettere su come il nostro stile di vita urbano sta cambiando, con sempre più romani che scelgono la fuga al mare. Sii parte di questo trend estivo, pianifica il tuo viaggio e goditi la libertà!

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata o informazioni sulla viabilità il traffico lunedì 2 Giugno traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di lievo sul Raccordo Anulare consolari previsto un aumento della circolazione in direzione del Litorale settantanovesimo anniversario della festa della Repubblica in programma questa mattina La Tradizionale parata ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali dall'alba sono scattate le chiusure le interdizioni al transito che interessa quindi diverse strade della zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del Plebiscito del corso chiusure anche tra il Quirinale Piazza Venezia decine le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o a deviazioni mentre su disposizione della Questura la stazione metro Colosseo è chiusa al servizio viaggiatori per cui treni transitano senza fermare maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2025 ore 07:30

