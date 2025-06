Traffico Lazio del 02-06-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio sta aumentando, con ingorghi che si fanno sentire su strade e autostrade, specialmente verso Roma. La A12 Roma-Civitavecchia è particolarmente congestionata, così come la via Aurelia e la Colombo. Questo picco di viaggiatori rispecchia un trend di mobilità post-pandemia, dove gli spostamenti tornano a crescere. Un punto critico? Gli incidenti, che possono trasformare un viaggio in un vero incubo. Preparati a pianificare i tuoi spostamenti!

Luceverde Lazio neri trovati dalla redazione traffico in aumento sulle principali strade ed autostrade del Lazio in particolare in direzione della capitale sulla A12 Roma Civitavecchia ci sono tra Santa Severa Torrimpietra in direzione appunto di Roma trafficate anche la via Aurelia via Cristoforo Colombo problemi invece per un incidente a sud della capitale su via Pontina con code tra Pomezia e Tor de' Cenci in direzione della città rallentamenti e code sulle diramazioni di Roma rispettivamente sulla nord da Settebagni a Raccordo Anulare e sulla sud da Torrimpietra a raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana rallentamenti e code anche sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Tivoli in direzione di Roma con attesi in uscita la barriera di Roma Est ricordiamo infine dei lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino l'arteria è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Tina superiore e Belmonte Castello deviazioni su strada bene tutto Grazie per l'attenzione