Traffico Lazio del 02-06-2025 ore 09 | 30

Buongiorno! Oggi, 2 Giugno, il traffico nel Lazio è sorprendentemente scorrevole, senza segnalazioni significative sul Raccordo Anulare. Con l'approssimarsi dell'estate, molti iniziano a pianificare le fughe verso il litorale. Questo incremento della circolazione è un chiaro segnale di come il desiderio di evasione stia crescendo, spingendo gli italiani a riscoprire il piacere delle gite al mare. Preparati a sfruttare al meglio questo weekend lungo!

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata o informazioni sulla viabilità il traffico lunedì 2 Giugno traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di lievo sul Raccordo Anulare consolari previsto un aumento della circolazione in direzione del Litorale settantanovesimo anniversario della festa della Repubblica in programma questa mattina La Tradizionale parata ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali dall'alba sono scattate le chiusure le interdizioni al transito che interessa quindi diverse strade della zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del Plebiscito del corso chiusure anche tra il Quirinale Piazza Venezia decine le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o a deviazioni mentre su disposizione della Questura la stazione metro Colosseo è chiusa al servizio viaggiatori per cui treni transitano senza fermare maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.