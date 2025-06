Traffico di droga al centro civico di Monza l’Osservatorio antimafia | Omertoso il silenzio del Comune

Monza, un centro civico che nasconde segreti inquietanti: un custode legato alla 'ndrangheta. Questo episodio svela un problema più ampio: la permeabilità delle istituzioni locali alle infiltrazioni mafiose. In un'epoca in cui la lotta alla criminalità organizzata è cruciale, il silenzio del Comune è assordante. È tempo di rompere l’omertà e chiedere trasparenza. La comunità merita di sapere chi gestisce i propri spazi.

MONZA – La ’ndrangheta sotto casa. A febbraio si scopriva che al Centro Civico di via Tazzoli 29 aveva il suo alloggio come custode e un magazzino un esponente di spicco delle cosche. Assunto dalla cooperativa Monza 2000, che si occupa del reinserimento dei detenuti, stava terminando di scontare una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto “appartenente alla feroce organizzazione criminale facente capo al boss Franco Coco Trovato ”. Eppure, secondo la Direzione distrettuale antimafia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, da quel magazzino faceva transitare decine di chili di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traffico di droga al centro civico di Monza, l’Osservatorio antimafia: “Omertoso il silenzio del Comune”

