Tradimento | perché oggi non va in onda su Canale 5 Quando torna in TV la soap turca?

Oggi i fan di "Tradimento" devono pazientare: la soap turca, che ha conquistato milioni di spettatori, lascia spazio a una nuova avventura. Ma non temete! Guzide e la sua famiglia torneranno domani alle 14.10, pronti a regalare emozioni e colpi di scena. Questo cambiamento si inserisce in un trend crescente delle soap arabe e turche in Italia, che sta riscuotendo un enorme successo. Restate sintonizzati!

Oggi Tradimento non andrà in onda, ma verrà sostituita da un'altra serie turca. Ecco di cosa si tratta e quando torneranno Guzide e la sua famiglia. Oggi, 2 giugno, salta l'appuntamento con Tradimento. La soap turca infatti, non andrà in onda come suo solito. Guzide e la sua famiglia torneranno però domani alle 14.10, seguendo la solita programmazione. Perché non va in onda Tradimento La dizi turca si ferma per un giorno, come avviene solitamente durante i giorni di festa infrasettimanali. Così oggi, giorno della Festa della Repubblica, non fa eccezione. In compenso, i fan delle serie turche potranno comunque contare su un appuntamento extra di The Family: ben due ore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento: perché oggi non va in onda su Canale 5. Quando torna in TV la soap turca?

