Tradimento non in onda oggi lunedì 2 giugno i motivi

Oggi, lunedì 2 giugno, i fan della soap turca "Tradimento" rimarranno delusi: il loro appuntamento pomeridiano è saltato a causa del cambio di palinsesto di Mediaset per la Festa della Repubblica. Un'assenza che fa riflettere sull'importanza delle festività e su come influenzino le nostre abitudini televisive. Ma non temete, questo stop è solo temporaneo! Restate sintonizzati per ulteriori emozioni e colpi di scena!

Amara sorpresa per i fans della soap turca Tradimento ( Aldatmak ) che non troveranno ad attenderli i loro beniamini nel consueto slot pomeridiano. Il cambio palinsesto Mediaset in occasione della Festa della Repubblica ha interessato anche la programmazione della serie tv turca, che oggi – lunedì 2 giugno – non andrà in onda. Tradimento si ferma per la Festa della Repubblica. Oggi, lunedì 2 giugno, la dizi turca con Vahide Perçin non si presenterà al consueto appuntamento con i fans nel daytime di Canale 5. I motivi dello stop (temporaneo) sono dovuti alla giornata festiva, che chiude il lungo ponte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento non in onda oggi, lunedì 2 giugno, i motivi

