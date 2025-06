Tradimento | le anticipazioni dal 3 al 8 giugno 2025

La serie TV turca "Tradimento" continua a tenere incollati gli spettatori, svelando un universo di segreti che rispecchia la complessità delle relazioni moderne. Dal 3 all'8 giugno 2025, le puntate promettono colpi di scena che metteranno a dura prova i legami familiari. In un’epoca in cui la trasparenza è fondamentale, quanto siamo disposti a perdonare? Scoprilo seguendo le avventure di questa famiglia sull'orlo di una crisi!

La serie TV turca Tradimento, che racconta le vicende di una famiglia apparentemente perfetta ma travolta da segreti e inganni, prosegue con nuove intense puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 27 aprile. Ogni episodio rivela nuove rivelazioni e tensioni che coinvolgono i protagonisti, legati da tradimenti, misteri e situazioni pericolose. Ecco cosa accadrà nelle puntate della settimana. Martedì 3 giugno Yesim propone a Umit di diventare suo socio nel servizio di catering Lo Splendore di Oyku. I due confidano il loro progetto a Guzide, che decide di aiutarli trovando un incarico presso la signora Alev. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

