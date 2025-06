Tradimento Anticipazioni Turche | Riesumato Il Corpo Di Behram!

In un matrimonio che si trasforma in un vero thriller, *Tradimento* sorprende i fan con rivelazioni inattese: il corpo di Behram è stato riesumato e Mualla è stata arrestata durante il ricevimento! Questo colpo di scena non solo scuote le fondamenta della trama, ma mette in luce l'inquietante segreto che ha segnato il destino dei protagonisti. Scoprirlo sarà un viaggio tra intrighi e verità nascoste che nessuno può perdere!

Un matrimonio che si trasforma in un incubo: la polizia arresta Mualla durante le nozze di Oylum e Kahraman. Scopri tutta la verità nascosta dietro la morte di Behram nella soap Tradimento. Un Segreto Seppellito che Cambierà Tutto: La Verità su Mualla e Behram. Colpi di scena imprevedibili attendono gli spettatori nelle prossime puntate di Tradimento. Proprio mentre l’amore tra Oylum e Kahraman sta per essere ufficializzato con un matrimonio atteso da tutti, un’oscura verità viene alla luce. La cerimonia, pianificata nei minimi dettagli a Villa Dicleli, sarà bruscamente interrotta da un arrivo inatteso: la polizia irromperà durante le nozze, mandando in frantumi ogni speranza di un lieto fine. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Riesumato Il Corpo Di Behram!

Leggi anche Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Se ne parla anche su altri siti

Tradimento, anticipazioni turche: Mualla viene arrestata dopo il decesso del figlio Behram; Tradimento, spoiler turchi: il corpo di Behram viene riesumato, Mualla è sconvolta; Tradimento, anticipazioni turche: Tolga seppellito dal padre, Guzide distrutta dal dolore; Tradimento anticipazioni turche, Güzide sconvolta: Sezai le chiede il divorzio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento, spoiler turchi: il corpo di Behram viene riesumato, Mualla è sconvolta

Si legge su it.blastingnews.com: Mualla occulta il decesso di Behram per trattenere Oylum e Can, ma la verità viene a galla durante le nozze tra Oylum e Kahraman ...

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Tolga propone a Selin di adottare un bambino!

Lo riporta msn.com: Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Tolga propone a Selin di allarg ...

Anticipazioni turche Tradimento, prossime puntate/ Che fine fa Behram: è realmente morto? Spoiler choc

Scrive ilsussidiario.net: Anticipazioni turche Tradimento, prossime puntate: che fine da Behram, è realmente morto o ci sarà un colpo di scena choc? Spoiler bomba ...