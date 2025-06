Tradimento anticipazioni turche | matrimonio con sorpresa tra Oylum e Kahraman

Nelle prossime puntate di "Tradimento", l'amore tra Oylum e Kahraman si trasformerà in un matrimonio da sogno, ma non tutto andrà come previsto. Durante la cerimonia, un evento inaspettato rivelerà segreti che potrebbero cambiare per sempre le loro vite. Questo colpo di scena ci ricorda quanto sia imprevedibile l'amore, riflettendo un trend attuale nelle storie romantiche: le sorprese sono sempre dietro l'angolo! Resta con noi per scoprire il

La vicinanza tra Oylum e Kahraman sarà sempre più evidente, tanto che i due nelle prossime puntate soap turca Tradimento ( Aldatmak ) scopriranno di voler formare una famiglia. Il nipote di Mualla e l’ex moglie di Behram convoleranno a nozze, ma nel corso della cerimonia accadrà qualcosa di inatteso. Tradimento, trame future: il segreto di Mualla. Mualla farà credere a tutti di aver trasferito il figlio Behram in una clinica svizzera, per farlo curare da un team specializzato nei prossimi episodi della dizi turca. In realtà la donna avrà provveduto a trasferire il corpo del ragazzo in una delle residenze secondarie, dove sarà stato sepolto con la complicità di alcuni dipendenti della famiglia Dicleli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: matrimonio (con sorpresa) tra Oylum e Kahraman

Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

