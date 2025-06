Tradimento anticipazioni 3 giugno | Yesim e Umit soci Serra in ansia per Selin

Il drama di "Tradimento" continua a tenerci col fiato sospeso! Domani, alle 14.10 su Canale 5, Yesim e Umit si lanciano in una nuova avventura imprenditoriale nel mondo del catering, ma l'ansia per Selin aleggia come un'ombra. Questo intreccio di relazioni e affari riflette un trend attuale: la fusione tra vita privata e professionale. Curiosi di scoprire come si sviluppa questa tensione? Non perdete l'appuntamento!

Yesim e Umit uniscono le forze nella nuova societĂ di catering. Ecco cosa succederĂ nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani su Canale 5. Dopo la pausa di oggi, torna domani Tradimento. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5, con un nuovo episodio sulla saga di Guzide e della sua famiglia. Umit e Yesim diventano soci in affari, mentre Serra è molto preoccupata per sua sorella. Ma vediamo piĂą nel dettaglio cosa accadrĂ . Nelle puntate precedenti Nelle scorse puntata, Ipek aveva confidato a Sezai di essere affetta da una malattia che la rende compulsiva nei comportamenti. Yesim invece, aveva lavorato con Umit a un catering e aveva iniziato ad accarezzare l'idea di mettere su una propria societĂ di catering. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 3 giugno: Yesim e Umit soci, Serra in ansia per Selin

