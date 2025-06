Tracciabilità della filiera bufalina più completa con la nuova piattaforma Sian

La nuova piattaforma Sian, attiva dal 26 maggio 2025, rivoluziona la tracciabilità della filiera bufalina: un passo fondamentale verso la trasparenza e la qualità. In un'epoca in cui i consumatori richiedono prodotti sempre più certificati e sostenibili, questa iniziativa non solo tutela il settore ma valorizza anche il nostro patrimonio agroalimentare. Scopriremo così le storie dietro ogni prodotto, rendendo la nostra scelta più consapevole e responsabile.

La tracciabilità della filiera bufalina compie un importante passo avanti. Dal 26 maggio 2025 è operativa sul portale Sian la nuova piattaforma informatica raccogliere i dati relativi alla produzione. Questa volta i numeri comprendono tutti i soggetti della filiera (allevatori, intermediari e trasformatori) obbligati a fornire la produzione giornaliera in base al decreto ministeriale del .

