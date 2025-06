tra momenti istituzionali e di partecipazione pescara ha celebrato la festa della repubblica foto

Pescara ha vissuto una Festa della Repubblica ricca di emozioni, tra cerimonie istituzionali e momenti di partecipazione. Il 2 giugno ci ricorda l'importanza di difendere i valori di democrazia e libertà , specialmente in un'epoca dove la coesione sociale è più che mai fondamentale. Un invito a riflettere sul nostro futuro: quali regole vogliamo trasmettere ai giovani? Celebrare oggi significa costruire un domani migliore per tutti.

