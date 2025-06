Tra i misteri di Garlasco Chiara e le cugine Cappa | Erano invidiose di lei

Nel cuore di Garlasco, un intricato intreccio familiare riemerge, svelando invidie e rapporti complessi tra Chiara Poggi e le gemelle Cappa. Questa storia, avvolta nel mistero, si inserisce in un contesto piĂą ampio di rivalitĂ e gelosie che spesso caratterizzano le dinamiche familiari. Un punto affascinante? La testimonianza di Rosa Maria, che svela una quotidianitĂ apparentemente normale, dietro cui si nascondono segreti inconfessabili. Risc

GARLASCO (Pavia) Il rapporto di parentela è diretto: Giuseppe Poggi, il padre di Chiara, e Rosa Maria Assunta, madre di Stefania e Paola, le gemelle Cappa della saga di Garlasco, sono fratelli. Ascoltata il 19 agosto 2007, Rosa Maria parla di una frequentazione "normale" tra le due famiglie, nelle festivitĂ , e quando se ne presentava la necessitĂ . "Io e mia cugina Chiara – dichiara Stefania il 13 agosto – avevamo un ottimo rapporto. Nell’ultimo mese ci vedevamo quasi tutti i giorni". Non si collocano sullo stesso registro le parole di Maristella Gabetta, l’amica “piccola“ di Chiara, conosciuta quando aveva 6 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra i misteri di Garlasco. Chiara e le cugine Cappa: "Erano invidiose di lei"

