Tra foreste inglesi e parchi parigini dai laghi del Nord alle coste del Portogallo sempre più festival uniscono star internazionali a un impegno concreto per l’ambiente

Dai boschi inglesi alle rive parigine, la musica incontra l'ambiente in un crescendo di festival ecosostenibili. Con il 46% dei festival nel Regno Unito impegnati nella gestione ambientale, la rivoluzione verde è in atto! Questo fenomeno non solo intrattiene, ma educa e sensibilizza le masse. Chi pensava che la musica potesse unirsi a scelte sostenibili? Scopri come le note possono risuonare a favore del pianeta e ispirarti all’azione!

L a musica può fare bene anche al pianeta? C’è chi ci sta provando. Il fenomeno dei festival musicali ecosostenibili è in forte espansione: secondo il rapporto “Festival Insights 2024” di A Greener Festival, il 46% dei festival nel Regno Unito ha oggi una gestione ambientale strutturata, contro una minoranza pochi anni fa. In Francia, il 35% degli eventi ha ormai un responsabile CSR dedicato, e ben il 73% dei partecipanti si dichiara disposto a pagare di più per un festival “verde”. “È come sembra”: il video che porta il tema della violenza sulle donne nei concerti estivi X Il risultato? Meno rifiuti (–29% tra il 2018 e il 2024) e sempre più soluzioni sostenibili sul campo, dalla raccolta differenziata ai, trasporti green, fra food vegano ed uso di energia “pulita”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra foreste inglesi e parchi parigini, dai laghi del Nord alle coste del Portogallo, sempre più festival uniscono star internazionali a un impegno concreto per l’ambiente

