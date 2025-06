Toyota Aygo X adesso è full hybrid | 116 Cv di potenza e bassi consumi

La Toyota Aygo X si trasforma in un’icona di sostenibilità! Con 116 CV e una motorizzazione full hybrid, questa citycar non solo offre prestazioni brillanti, ma riduce anche l'impatto ambientale. L’emergere di auto sempre più ecologiche segna una svolta nel mercato automobilistico, rispondendo all’esigenza crescente di mobilità green. Preparati, perché a fine anno arriverà anche la sportiva Gr Sport, perfetta per chi cerca emozioni su strada senza sensi di colpa!

La citycar sale ancora di livello e utilizza la motorizzazione di Yaris, con emissioni ridotte al minimo: in arrivo a fine anno anche con l’inedita versione Gr Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota Aygo X, adesso è full hybrid: 116 Cv di potenza e bassi consumi

Cosa riportano altre fonti

Toyota Aygo X restyling, così diventa full hybrid e più tecnologica; Toyota Aygo X, adesso è full hybrid: 116 Cv di potenza e bassi consumi; Toyota Aygo X, con il restyling evolve e diventa Full Hybrid; Toyota Aygo X Hybrid 2025, la più piccola delle full hybrid e ora è anche GR Sport! [VIDEO]. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Mia Auto: tutte

Secondo gazzetta.it: La citycar sale ancora di livello e utilizza la motorizzazione di Yaris, con emissioni ridotte al minimo: in arrivo a fine anno anche con l’inedita versione Gr Sport ...

Toyota Aygo X, con il restyling evolve e diventa Full Hybrid

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Toyota lancerà a fine anno la nuova generazione di Aygo X

Lo riporta ansa.it: Dal suo lancio nel 2021 la Aygo X è, assieme alla berlina 'senza la X' da cui deriva, uno dei modelli Toyota di maggiore successo in Europa e in particolare in Italia. (ANSA) ...