Tour de France 2025 parte la sfida tra Vingegaard e Pogacar | Jonas è più forte

Mentre il Tour de France 2025 si avvicina, la battaglia tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar si fa sempre più accesa! Con l'arrivo di Simon Yates, il team Visma-Lease a Bike punta a rafforzare ulteriormente la sua strategia. Chi sarà il re della montagna? Non è solo una sfida sportiva, ma il riflesso di un ciclismo in continua evoluzione, dove ogni mossa può cambiare le sorti della corsa. Preparati per un'estate di adrenalina

Roma, 2 giugno 2025 – Quando la Visma-Lease a Bike annunciò di aver prelevato Simon Yates dal Team Jayco AlUla in molti pensarono all'ennesimo rinforzo della batteria di luogotenenti alla corte di Jonas Vingegaard: probabilmente dello stesso avviso era anche il diretto interessato, che anche a parole si era subito votato alla causa del danese per il Tour de France 2025, mettendo da parte le proprie ambizioni personali nonostante un Grande Giro in carniere (la Vuelta 2018 ). Nel frattempo è successo quasi l'impensabile: il britannico, sorpassando in classifica generale Richard Carapaz e soprattutto Isaac Del Toro alla penultima tappa, ha vinto il Giro d'Italia 2025, cancellando così la beffa di 8 anni prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, parte la sfida tra Vingegaard e Pogacar: "Jonas è più forte"

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d'Italia cattura l'attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

