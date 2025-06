Tour de France 2025 | chi parteciperà? Sfida titanica tra Pogacar e Vingegaard Presenti Evenepoel e tanti big

Il Tour de France 2025 si preannuncia un autentico scontro titanico! Con Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard pronti a duellare, il fascino della Grande Boucle cresce. Ma non saranno soli: Remco Evenepoel e altri big della scena mondiale si uniscono alla battaglia. Mentre gli appassionati di ciclismo seguono con trepidazione, il mondo intero è pronto a vivere un'altra edizione memorabile, dove ogni pedalata potrebbe scrivere la storia!

Messo alle spalle il Giro d'Italia, che è stato sì spettacolare, ma non ha avuto i protagonisti più attesi al via (e i due grandi favoriti come Primoz Roglic e Juan Ayuso si sono tirati fuori gara prima del previsto), andiamo a concentrarci sul Tour de France che sarà il secondo Grande Giro stagionale. Alla Grande Boucle, come di consueto, spazio a tutti i migliori corridori del World Tour: sarà una sfida incredibile da Lilla a Parigi, da seguire assolutamente giorno per giorno. L'attesa è ovviamente per lo scontro diretto tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, coloro che si sono portati a casa il titolo nelle ultime cinque edizioni.

Leggi anche Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

