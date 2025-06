Tottenham Postecoglou

Ange Postecoglou, l’allenatore australiano del Tottenham, ha stuzzicato la curiosità dei fan con un enigmatico commento durante i festeggiamenti per la vittoria in Europa League. La sua frase sul terzo atto delle serie TV ha messo in moto speculazioni sul suo futuro. In un'epoca dove il cambiamento è la norma, la sua prontezza a giocare con le parole potrebbe riflettere un approccio fresco e audace, perfetto per la Premier League di oggi. Quali sorprese ci ris

Ange Postecoglou, allenatore australiano del Tottenham, ha voluto chiarire le sue recenti dichiarazioni sul futuro con il club londinese, dopo la vittoria in Europa League. Durante la parata celebrativa organizzata a Londra per festeggiare il successo, il tecnico aveva usato una frase criptica, «In tutte le migliori serie TV, la terza stagione è migliore della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tottenham, Postecoglou

Leggi anche Il capo del Tottenham Postecoglou afferma che i fan stanno “aspettando il fumo bianco” per il suo futuro - Il capo del Tottenham, Ange Postecoglou, affronta le incertezze sul suo futuro, sottolineando i cambiamenti radicali apportati al club.

Calciomercato estero, Tottenham: Postecoglu sempre più in bilico! Contattato Thomas Frank per la panchina

Si legge su calcionews24.com: Calciomercato estero, Tottenham: Postecoglu sempre più in bilico! Contattato Thomas Frank per la panchina Il futuro di Ange Postecoglou sulla panchina del Tottenham Hotspur è incerto. Nonostante la vi ...

Tottenham in Champions, il regalo sul mercato è un colpo dall’Inter

Lo riporta interlive.it: Il Tottenham è pronto a rinforzarsi in vista della Champions League. Gli Spurs puntano due calciatori dell'Inter, ecco chi sono ...

Tottenham, Postecoglou contro un giornalista del The Standard: "Non sono un pagliaccio". Cos'è successo

Si legge su msn.com: Tottenham e Manchester United si giocano la stagione nella finale di Europa League di mercoledì 21 maggio. La tensione a Bilbao è alta: dalla coppa dipende la valutazione.