Torneo Open di tennis a Castelfiorentino | al via il Memorial Vieri Angelucci

Il Torneo Open di tennis "Città di Castelfiorentino", Secondo Memorial Vieri Angelucci, sta per decollare! Questo evento non è solo una celebrazione del talento sportivo, ma anche un tributo a un maestro che ha lasciato un segno indelebile. Con atleti di alto livello pronti a sfidarsi, il torneo rappresenta un momento cruciale per il tennis toscano. Non perdere l'occasione di vedere le stelle del futuro in azione!

Sta entrando nel vivo a Castelfiorentino il Torneo Open di tennis "Città di Castelfiorentino" - Secondo Memorial Vieri Angelucci, che da stasera vedrà al via il tabellone principale. Quest'anno la manifestazione intitolata al maestro castellano scomparso prematuramente due anni fa, vedrà la partecipazione di alcuni dei tennisti più forti a livello regionale e nazionale che fino al prossimo 7 giugno si contenderanno il montepremi finale di 5mila euro, che la Polisportiva I'Giglio (promotrice del torneo) ha messo insieme grazie al contributo di tante realtà commerciali di Castelfiorentino e della Valdelsa, e che fa di questo torneo il secondo più importante in Toscana dopo le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia del Match Ball Firenze, torneo che mette in palio un posto al Foro Italico.

