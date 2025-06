Torneo Nazionale Calcio a 5 Bcc 2025 | ecco chi sono le finaliste

Dopo settimane di emozioni e tensione, le finaliste del Torneo Nazionale Calcio a 5 Bcc 2025 sono state finalmente svelate. La 21^ edizione del prestigioso torneo del Credito Cooperativo, in scena a Treviso dal 31 maggio al 2 giugno, ha portato in campo momenti indimenticabili e spettacolo puro. Ora, scopriamo insieme chi contenderà il titolo e scriverà un nuovo capitolo di questa entusiasmante manifestazione.

Svelate, dopo tanta attesa, le squadre finaliste del Torneo Nazionale Calcio a 5 Bcc 2025. Stiamo parlando della 21^ edizione del torneo di calcio a 5 del Credito Cooperativo, che si concluderà oggi in quel di Treviso. Dal 31 maggio ad oggi (2 giugno) spettacolo di calcio a 5 nella straordinaria location della Regione Veneto. Ebbene sì, come avevamo anticipato nel nostro blog durante le scorse settimane i 'bancari sportivi' sono ospiti di CentroMarca Banca. Un torneo di calcio a 5 riservato, come da tradizione, a dipendenti, amministratori e sindaci di BCC  e società del Credito Cooperativo  (quali Federazioni Locali ed enti soci di Federcasse), nello specifico iscritti al Fondo Pensione Nazionale alla data del 14 marzo (come riporta la circolare istituzionale presente nel portale ufficiale del  Torneo Calcetto Iccrea Banca ).