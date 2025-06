Torneo Lucii | Albereta San Salvi e Sales trionfano nelle categorie giovanili

Il 35° Torneo Lucii si conferma un palcoscenico d'eccellenza per i giovani talenti del calcio. Le formazioni dell'Albereta San Salvi e della Sales brillano tra le categorie giovanili, conquistando il podio e regalando emozioni indimenticabili. In un'epoca in cui il calcio giovanile sta riscuotendo sempre più attenzione, questi piccoli campioni dimostrano che la passione e il talento non hanno età. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Tanti mini calciatori in evidenza nelle varie categorie del 35° Torneo Lucii, organizzato dal San Donato Tavarnelle. Le formazioni dei Pulcini A (anno 2014) dell'Albereta San Salvi e dei Primi Calci 2016 della Sales sono state le prime società che si sono aggiudicate la Coppa del prestigioso Torneo che si sta avviando alla conclusione con le ultime finali. La manifestazione si svolge sul campo in erba sintetica dello stadio Leonardo Pianigiani a Tavarnelle Val di Pesa. Combattute e incerte sono state le partite tra i Pulcini A 2014 per conquistare il primo posto, con tre squadre che hanno terminato il torneo con lo stesso punteggio.

