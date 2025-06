Torneo di calcio giovanile Renato Ballerini | successo a Tavarnuzze con Rocchi e Prandelli

Il 14° torneo di calcio giovanile "Renato Ballerini" a Tavarnuzze ha brillato con la presenza di leggende come Rocchi e Prandelli, celebrando il talento emergente. Questo evento rappresenta non solo una passerella per giovani promesse, ma un'importante occasione di inclusione e crescita. In un'epoca in cui il calcio può unire culture e storie diverse, la manifestazione dimostra che il futuro del nostro sport è in ottime mani. Non perdere l’occasione di scoprire nuove stelle!

Le stelle del calcio all'impianto sportivo 'Ascanio Nesi' di Tavarnuzze, con la presenza di illustri personaggi in occasione della giornata conclusiva del 14° torneo di calcio giovanile 'Renato Ballerini'. La manifestazione è riservata alle varie categorie della Scuola calcio con oltre 100 squadre partecipanti, formazioni di ragazzi inclusivi e per la prima volta il settore femminile. Si è giocato davanti a un numeroso pubblico senza classifiche ufficiali. In campo tantissimi bambinie che oltre ad un sano confronto sportivo hanno avuto la finalità di divertirsi e fare amicizia, con fair play e rispetto delle regole.

