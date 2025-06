Torneo Dealer' s Choice | cos' è e come si gioca? La nostra guida

Scopri il fascino del Dealer's Choice, il torneo che sta conquistando i tavoli da gioco! Un mix di abilità e creatività, dove ogni turno è un'opportunità per sfidare i tuoi avversari con varianti sorprendenti. Perfetto per chi ama mettere alla prova le proprie conoscenze sul poker, questo formato invita a esplorare nuove strategie in un'atmosfera coinvolgente. Vuoi sapere come si gioca? Ti sveliamo tutto nella nostra guida!

Una decina di anni fa arrivò un formato decisamente particolare. Per molti è uno dei tornei più tecnici in circolazione, per altri invece è una gara a chi sa giocare varianti spesso desuete. Il nome può darci un'idea. Vanno però spiegate alcune particolarità. Ecco quindi le regole del Dealer's Choice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torneo "Dealer's Choice": cos'è e come si gioca? La nostra guida

Su questo argomento da altre fonti

Wsop 2025: Sammartino al Day2, Alioto out nel Dealers Choice da 21 varianti; WSOP 2025: finalmente si comincia a Las Vegas, spazio al Mistery Millions e al torneo dei dipendenti; WSOP 2025: doppio Dario al Dealers Choice, Pescatori si ferma al 14° posto. Partito il 25k Heads Up; WSOP 2025: Pescatori beffato a 14 left nel Seven Card Stud, Sammartino avanza nel Choice. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torneo "Dealer's Choice": cos'è e come si gioca? La nostra guida

Riporta gazzetta.it: Una decina di anni fa arrivò un formato decisamente particolare. Per molti è uno dei tornei più tecnici in circolazione, per altri invece è una gara a chi sa giocare varianti spesso desuete. Il nome p ...

Dealer’s Choice at Donmar Warehouse releases production photos

Da whatsonstage.com: The Donmar Warehouse has released first look images for its revival of Patrick Marber’s Dealer’s Choice. Part of Tim Sheader’s inaugural season as artistic director and helmed by Matthew Dunster, this ...

Dealer’s Choice review: Poker play returns after three decades

Come scrive cityam.com: Poker was also the subject of Patrick Marber’s debut play, Dealer’s Choice, released in 1995 and now the subject of a 30th anniversary revival at the Donmar. Heavily inspired by David Mamet ...