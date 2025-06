Torna il Taranto Diabolik Days | fumetto e grandi firme in città vecchia

Il Taranto Diabolik Days è tornato, portando con sé il fascino intramontabile del fumetto e l'arte delle grandi firme. Quest'anno, la città vecchia diventa un palcoscenico per collezionisti e appassionati, in un evento che celebra non solo Diabolik, ma anche la cultura pop italiana che vive di nostalgia e innovazione. Non perdere l'occasione di scoprire mostre uniche e incontrare i protagonisti di questo mondo affascinante!

Tarantini Time Quotidiano Anche quest’anno si rinnova l’atteso appuntamento per gli appassionati di Diabolik, il celebre fumetto nato dalla creatività delle sorelle Giussani. Organizzato da Vladimiro Garofalo, il Taranto Diabolik Days ha già attirato nelle scorse edizioni numerosi collezionisti da tutta Italia, ospitando mostre tra le suggestive mura del Castello Aragonese e nella Galleria Comunale, con esposizioni dedicate alla storia editoriale del personaggio, reperti rari e albi originali. L’edizione 2025 prevede un evento speciale per la serata di sabato 7 giugno: a partire dalle 19:30, il Caffè Letterario “Cibo per la mente”, nel cuore della città vecchia di Taranto, ospiterà tre maestri del disegno legati all’universo di Diabolik: Giuseppe Candita, Antonio Muscatiello e Riccardo Nunziati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Torna il “Taranto Diabolik Days”: fumetto e grandi firme in città vecchia

